SSC Napoli il report: Lozano è tornato sarà valutato nei prossimi giorni, palestra per Tuanzebe

SSC Napoli il report della seduta mattutina, aggiornamenti su Lozano

SSC Napoli il report – Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter in programma sabato alle ore 18 allo Sadio Maradona per la 25esima giornata di Serie A.

SSC Napoli, il report della seduta

La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con torello e partita a campo ridotto. Successivamente circuito di forza, esercitazione tecnica e lavoro tattico.

SSC Napoli, il report medico

Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra.

Lozano è rientrato a Napoli e nei prossimi giorni le sue condizioni saranno ulteriormente valutate dallo staff medico.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Antonio Giordano: “Il rinnovo di Mertens è complicato, Koulibaly può rimanere”

Bucciantini: “Ad inizio campionato Osimhen aveva oscurato Vlahovic”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Beppe Grillo al momento è l’unica autorità riconosciuta nel Movimento