Antonio Giordano: “Il rinnovo di Mertens è complicato, Koulibaly può rimanere”

Antonio Giordano sui rinnovi di Koulibaly e Mertens

In diretta ai microfoni di Radio Marte è intervenuto il giornalista Antonio Giordano, che ha toccato il tema rinnovi che riguarda Mertens e Koulibaly. Ecco quanto dichiarato:

“Il rinnovo di Mertens è un po’ complicato, devono incontrarsi non soltanto nella volontà ma nei margini economici. Doverlo sostituire significherebbe andare a cercarne un altro. Aspettiamo ancora almeno un mese e poi forse riusciremo a capire cosa possa succedere con lui. Koulibaly? La volontà del club è di rinnovare con lui e potrebbe essere anche la sua volontà. Ma i segnali che arrivano sono quelli di una sensazione reciproca. Le cifre non le faccio perché non mi sembra rispettoso, ma al momento la situazione è questa.”

