Dionisi, all. Sassuolo: “Berardi sta recuperando, bisogna valutarlo”

L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine della gara vinta contro il Verona. Si è parlato anche del recupero di Domenico Berardi, che potrebbe rientrare per la prossima sfida contro il Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Berardi ci sarà sabato? Non lo so, vediamo. L’ho già detto in conferenza l’altro giorno, non fatemi queste domande perché non so rispondervi. Già è qualcosa che si sta allenando ed è sulla via del recupero. Quando però potrà esserci non lo so, vediamo se per la prossima recupera”.

