Repubblica – Turnover in Champions, pronti 7 cambi: Kvara e Lobotka a riposo.

In vista del match di Champions League contro i Glasgow Rangers, Spalletti ha deciso di far rifiatare i suoi ragazzi e di pensare ad un ampio turnover. I primi della lista a riposo, con molta probabilità, saranno Kvaratskhelia, Lobotka ed Osimhen, mentre ci dovrebbero essere 7 novità in campo con Ostigard, Mario Rui, Elmas, Politano, Raspadori, Simeone e probabilmente anche Gaetano che si è candidato. Decisione necessaria in vista della prossima sfida di campionato contro il Sassuolo, sabato pomeriggio alle 15:00 al Maradona.

Fonte foto: Instagram @kvara7.

