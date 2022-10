Dall’Inghilterra: Ronaldo verso il ritorno in Serie A, Napoli interessato

Cristiano Ronaldo vuole trovare una nuova sistemazione lontano da Manchester

Cristiano Ronaldo pensa già ad un futuro lontano da Manchester United. La sua seconda avventura ai Red Devils è ormai al capolinea dopo la rottura con Ten Hag e il fuoriclasse portoghese ora potrebbe tornare in Serie A. Il tabloid inglese The Sun riferisce che i manager di CR7 avrebbero sondato alcuni club di Premier League come Chelsea, Newcastle e Arsenal, ma lo United non vorrebbe cederlo a delle dirette concorrenti. Il ritorno in Serie A, quindi, diventa una possibilità e, secondo la testata inglese, la meta più probabile sarebbe il Napoli.

Fonte foto: Instagram @cristiano

