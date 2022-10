Tuttosport – Osimhen, valore di mercato alle stelle: ADL ha fissato il prezzo.

L’edizione odierna del quotidiano focalizza sulla prestazione incredibile del Napoli, ma soprattutto di Osimhen dopo la vittoria contro la Roma. L’attaccante azzurro ha sbloccato la partita a dieci minuti dalla fine, e la domanda sorge spontanea, ecco cosa ha scritto in merito:

“Per quanto tempo ancora il Napoli potrà permettersi un simile fenomeno?”. Già in passato Manchester United e Newcastle si erano interessati al giocatore e, come si legge, già allora De Laurentiis fu chiaro e spiegò che non si sarebbe mosso per meno di 100 milioni di euro“.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli.

