La Stampa – Asta per Ounahi, l’Angers spera di venderlo intorno ai 45 milioni.

La sessione di mercato ha preso il via, e tutte le squadre si Serie A sono impegnate a fare i conti con le proprie finanze, ma soprattutto con quelle dei club stranieri che potrebbero battere facilmente la concorrenza. Questa volta è capitato anche al Napoli, che è pronto a giocarsi una carta vincente per poter acciuffare Azzedine Ounahi, dopo il Mondiale disputato in maniera egregia. Il centrocampista dell’Angers, ha, dunque, attirato a sé parecchie attenzioni da parte di svariati club, difatti il Leciester ha già presentato una prima offerta di 30 milioni. Tuttavia, il club francese spera in un’asta, sperando di riuscire a vendere il suo gioiello intorno ai 45 milioni.

Fonte foto: Instagram @azzedine_ounahi

