Inter-Napoli, un solo dubbio per Spalletti che riguarda la difesa

Inter-Napoli, le possibili scelte di Spalletti

Inter-Napoli è un crocevia molto importante per il prosieguo di stagione degli azzurri di Spalletti, che si ritrovano un avversario scomodo alla ripresa del campionato dopo la sosta Mondiale. Il tecnico azzurro sembra aver scelto la formazione da mandare in campo dal primo minuto a San Siro, ma ha ancora un dubbio che riguarda l’impiego di Rrahmani dal primo minuto. Il difensore è tornato ad allenarsi con i compagni, ma non sembrerebbe ancora pronto per i 90 minuti. Per il resto l’11 titolare sarà il solito, Meret tra pali che completa il reparto difensivo con Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo Lobotka al centro, con ai suoi lati Anguissa e Zielinski. In attacco spazio a Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.