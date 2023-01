Corriere dello Sport – Djalò, Napoli si muove con discrezione: promemoria per il futuro.

Secondo le testimonianze raccolte dal quotidiano, Tiago Djalò, ex della Primavera rossonera, è rientrato nella classifica di gradimento di Giuntoli. Ad oggi, però, nessun affondo per il giovane difensore del Lille:

“Non c’è fretta. E non ce n’è per Tiago Djaló, portoghese (22) del Lilla, un giovanotto che dell’Italia sa quanto basta, per essere stato nella Primavera del Milan: il Napoli si è mosso con discrezione, lasciando trapelare il proprio interesse. Così, a futura memoria. E poi da Lilla ad Angers è un attimo”.

Fonte foto: Instagram @tiagodjalo_92

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, per Ounahi si fa sul serio. Azzurri in vantaggio sugli altri club interessati

Napoli, cosa dobbiamo aspettarci dal mercato di gennaio?

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucciso a sprangate: tre fermi, due sono minorenni