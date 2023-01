Il Roma – Inzaghi avvisato, Spalletti è il re delle trasferte: si infuoca Inter-Napoli.

Mercoledì riprenderà ufficialmente la Serie A, e come match di apertura ci godremo lo spettacolo a San Siro tra Inter e Napoli. Tuttavia, secondo le ultime statistiche, il Napoli sarebbe avvantaggiato per un fattore in particolare, che avrebbe spinto spesso e volentieri la squadra ad esordire a fine partita, uscendone vincente. Le qualità indubbie, di entrambe le squadre, rendono il match imprevedibile, ma un dettaglio non è sfuggito: “Spalletti re in trasferta, Inzaghi è avvisato”. Questo il messaggio al tecnico dell’Inter, attualmente quinto in classifica a pari merito con la Lazio.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, per Ounahi si fa sul serio. Azzurri in vantaggio sugli altri club interessati

Napoli, cosa dobbiamo aspettarci dal mercato di gennaio?

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucciso a sprangate: tre fermi, due sono minorenni