NUMERI PRIMI – Napoli-Sampdoria: statistiche, precedenti e cenni storici

Napoli-Sampdoria – Precedenti, curiosità e statistiche sulla sfida valida per la trentottesima giornata di campionato.

Domenica 4 giugno il Napoli di Luciano Spalletti sarà impegnato nel match contro la Sampdoria, l’ultimo della stagione di campionato 2022/2023. Gli azzurri si sono confermati ormai da un mese campioni d’Italia: dopo la suddetta sfida, prevista alle ore 18:30, squadra e tifosi potranno finalmente festeggiare il terzo titolo della storia del club partenopeo. Il discorso relativo alla Sampdoria è totalmente opposto: il club blucerchiato capitanato da Dejan Stankovic si trova all’ultimo posto della classifica di Serie A con soli 19 punti. Dall’inizio della stagione i blucerchiati hanno portato a casa i tre punti solo in tre occasioni; la retrocessione in Serie B dunque è ormai matematicamente certa.

I precedenti tra Napoli e Sampdoria

Napoli e Sampdoria si sono sfidate in tutto ben 111 volte. Quella di questa sera sarà dunque la sfida numero 112, ma anche la 56ª che si disputerà in casa azzurra. Allo Stadio Diego Armando Maradona fino ad ora il Napoli ha vinto 27 volte contro i blucerchiati, che hanno trovato la vittoria solo in 9 occasioni. I pareggi sono in tutto 19. Nelle ultime sei gare disputate tra le mura amiche il Napoli ha sempre portato a casa i tre punti. Allo Stadio di Fuorigrotta infatti Napoli e Sampdoria non trovano il pareggio dal 2015. L’ultima sconfitta degli azzurri in casa risale addirittura al lontano 1998.

Statistiche

Il Napoli è la squadra che ha realizzato più reti nel corso di questa stagione di campionato, per la precisione 75. La Sampdoria al contrario è il club che è andato meno volte in gol, ovvero 24. Da notare inoltre che nel corso dell’intera stagione l’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha segnato singolarmente più reti dell’intero club blucerchiato. Come se non bastasse la squadra di Dejan Stankovic terminerà questa stagione con due record negativi: il primo riguarda i punti conquistati (19) mentre il secondo ha a che fare con le sconfitte subite (24). Manolo Gabbiadini, ex attaccante del Napoli che veste attualmente la maglia della Sampdoria, ha sfidato il club azzurro in nove occasioni ed ha segnato una sola rete su calcio di rigore.

Arbitro

L’arbitro chiamato a dirigere il match è Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Sarà il primo incontro tra il direttore di gara ed il Napoli, mentre con la Sampdoria c’è un solo precedente. Quest’ultimo è avvenuto lo scorso 10 maggio quando il club blucerchiato ha sfidato il Lecce in casa propria. Il match si è concluso con il risultato di 1-1.

Maria Marinelli

