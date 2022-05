Pistocchi: “Ci sono tanti club italiani interessati a Spalletti”

Maurizio Pistocchi ha dichiarato che ci sono più club in Serie A interessati al tecnico Luciano Spalletti.

Maurizio Pistocchi è intervenuto nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, in onda su Radio Marte. Il giornalista ha parlato di Luciano Spalletti, in particolare dell’interesse che alcuni club hanno nei suoi confronti.

“Ci sono più club interessati a Spalletti, non è passato inosservato ciò che ha fatto in campionato nonostante gli infportuni e la Coppa d’Africa. Tra Spalletti e De Laurentiis credo ci sia un buon rapporto. Anche Maldini lo stima e prima di prendere Pioli aveva pensato a lui. Sulla sua permanenza al Napoli sono ottimista, ha comunque gettato le basi per i prossimi anni. Luciano completa il suo lavoro fino alla fine.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Torino, infortunio per Sanabria in vista della sfida contro il Napoli

Napoli, rinnovo Ospina: ci sarà un ultimo tentativo da parte del club

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La sfida di Petrocelli: “Non mi dimetto. Il mio tweet? Una provocazione, ma ho ragione”