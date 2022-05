Torino, infortunio per Sanabria in vista della sfida contro il Napoli

Arnaldo Sanabria ha subito un infortunio muscolare poco prima di Torino-Napoli.

Il Torino Football Club ha reso noto il report dell’allenamento in vista della sfida contro il Napoli. Il club ha comunicato inoltre che Arnaldo Sanabria ha riportato una lesione muscolare di primo grado. L’attaccante era stato costretto ad uscire anticipatamente dal campo durante la sfida contro l’Empoli proprio per tale ragione. Soltanto oggi però è arrivato il comunicato, in seguito ad esami più approfonditi effettuati.

Dal sito ufficiale del Torino si legge:

“Gli accertamenti strumentali eseguiti su Sanabria, indisponibile nella partita contro l’Empoli per un problema muscolare, hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo ileo psoas sinistro. La prognosi verrà valutata secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, rinnovo Ospina: ci sarà un ultimo tentativo da parte del club

Napoli, altra cena fissata da De Laurentiis tra pochi giorni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La sfida di Petrocelli: “Non mi dimetto. Il mio tweet? Una provocazione, ma ho ragione”