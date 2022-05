Napoli, altra cena fissata da De Laurentiis tra pochi giorni

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha stabilito un’altra cena con alcuni collaboratori.

Dopo la cena avvenuta pochi giorni fa a Portici, Aurelio De Laurentiis ne fissa un’altra. La notizia arriva da Sky, che riporta anche la data di tale evento: giovedì 5 maggio.

Ecco quanto riportato:

“Giovedì ancora una volta, per volontà di De Laurentiis, ci si ritroverà tutti quanti a cena dopo la qualificazione in Champions League. Ci saranno il presidente, Spalletti e il suo staff e i calciatori. Ci sarà un po’ di tutto: la soddisfazione per quanto fatto, qualche rimpianto ma anche lo sguardo alla prossima stagione.”

