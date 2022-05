Napoli, rinnovo Ospina: ci sarà un ultimo tentativo da parte del club

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul rinnovo di David Ospina con il Napoli.

David Ospina vestirà ancora la maglia del Napoli dopo la fine della stagione? Non c’è ancora una risposta ufficiale a tale quesito. Qualcuno afferma di no, poiché si ritiene che debba lasciare più spazio ad Alex Meret; in altre occasioni si parla invece di rinnovo.

A tal proposito, anche il quotidiano Il Mattino è intervenuto sulla questione. Secondo la testata il Napoli farà un ultimo tentativo per favorire il rinnovo del contratto del portiere. Il club avrebbe comunque identificato già il suo sostituto.

“Sì, perché al netto di un ultimo tentativo per il rinnovo di Ospina, l’obiettivo per la porta resta il portoghese del Granada Luis Maximiano (23 anni). Anche per lui il Napoli è già all’opera e spera di chiudere il prima possibile l’accordo per evitare spiacevoli sorprese, ovvero aste al rialzo.”

