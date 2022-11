Il Mattino – Napoli pensa già al futuro: tanti talenti nel mirino del club.

L’edizione odierna del quotidiano si sofferma sul futuro del Napoli. Secondo svariate indiscrezioni il club partenopeo starebbe già godendo di giovani talenti e di importanti dimostrazioni da parte di molti quali Kvara, Kim, Osimhen. In più l’incredibile valorizzazione di Lobotka e quella di Anguissa, che vanno di pari passo con la ripresa di Zielinski (quest’anno da top player), la presenza irrinunciabile di Di Lorenzo e Politano. Nel mezzo spunta la rinascita di Mario Rui e Lozano.

Tuttavia, lo scouting del Napoli, guidato da Giuntoli è sempre sulle tracce di nuovi profili, e come risaputo a De Laurentiis piace investire sui campioni di domani, semisconosciuti come Kim e Kvara. Ultimamente lo sguardo ricade in casa Udinese, precisamente su Pafundi e Laza Samarzdic, battezzato da Spalletti come il nuovo Zielinski.

Uno sguardo all’Empoli per Guglielmo Vicario, 26enne esploso ultimamente, Fabiano Parisi e Tommaso Baldanzi, centrocampista appena 19enne, che ha già segnato due reti in questo campionato.

Fonte foto: Instagram @simone.pafundi.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Salandin: “Osimhen potrebbe diventare capocannoniere”

Di Francesco: “Sono stupito dal Napoli per due ragioni”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ri-sequestrata stanza d’albergo nell’area archeologica a Paestum