Napoli, Salandin: “Osimhen potrebbe diventare capocannoniere”

Stefano Salandin ha parlato dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen ai microfoni della trasmissione “Si Gonfia la Rete”.

Secondo il giornalista Stefano Salandin l’attaccante del Napoli Victor Osimhen potrebbe vincere la classifica dei capocannonieri. Ne ha parlato nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, in onda sulle frequenze di Radio Crc.

“Il Napoli in Champions League non parte battuto, né con i pronostici a sfavore. Ricordiamoci però che si parla sempre di Champions. Per quanto riguarda la classifica cannonieri c’è Immobile che però ha dei problemi fisici che lo condizionano, poi la Lazio gioca diversamente, in maniera più corale. Osimhen è uno dei candidati, avrà tempo di riposarsi e curare gli acciacchi e poi c’è da vedere Giroud che è un giocatore eccezionale. C’è poi Lautaro che è un giocatore molto umorale mentre Lukaku sta facendo fatica a recuperare. Il Milan ha un problema nell’attacco e pure a centrocampo.”

Successivamente Salandin si sofferma su altri giocatori del Napoli:

“Il Napoli ha Kim che è un altro calciatore pazzesco, poi c’è Lobotka che non saprei come sostituire. Sono i due calciatori che più mi hanno impressionato. E poi c’è Di Lorenzo che ha avuto una grande crescita negli ultimi anni.”

