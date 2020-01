Calciomercato Napoli, Venerato: “Non si chiude per Lobotka. Il Napoli pensa a Seri”

Ciro Venerato, collega della Rai ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Calcionapoli24 della situazione attuale inerente al mercato. Queste le sue parole riportate dalla redazione di Forzazzurri.net.

“Il Napoli non riesce a chiudere per Lobotka, stamattina c’è stata una telefonata concitata con gli agenti del calciatore. Il Napoli attenderà fino a mercoledì, poi virerà su un altro obiettivo. Il nome caldo è quello di Seri del Galatasaray, in prestito dal Fulham. Troppo caro invece Fernandes del Benfica, vogliono 30 milioni di euro. Un contatto telefonico con gli agenti del calciatore c’è già stato, vedremo nelle prossime ore cosa potrebbe accadere”.

