Calciomercato Napoli, torna di moda Politano: le ultime

Il Napoli continua a lavorare incessantemente sul mercato in entrata e in uscita. A “Calciomercato – L’originale” il giornalista Gianluca Di Marzio ha raccontato di un interesse degli azzurri su Matteo Politano.

L’esperto di mercato ha raccontato di come i nerazzurri vorrebbero liberarsi dell’esterno italiano, tante le squadre sul calciatore con il Milan in netto vantaggio sulle concorrenti, dopo una cessione quasi certa come quella di Piatek. Nella giornata di ieri, il Napoli ha però comunicato la volontà di inserirsi per accaparrarsi il classe ’93.

