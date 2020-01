Mercato Napoli – Sabatini: ”Demme e Lobotka? Preannunciano qualche cessione eccellente”

Sabatini: mi sembra un mercato un po’ così. Tutto però passa in secondo piano rispetto allo scontro legale in corso tra presidente e squadra. In una situazione del genere il mercato non cambia niente

SABATINI MERCATO NAPOLI – Sandro Sabatini nel Microfono Aperto di Radio Sportiva -tra l’altro- ha parlato anche del Napoli e del mercato del club azzurro.

Queste le sue parole:

Su Ibrahimovic

“In 35 minuti ha fatto più degli altri giocatori che hanno giocato di più”

Su Rabiot

“Ero perplesso in estate e lo sono ancora. È un buon centrocampista, ma non mi sembra un giocatore che può fare la differenza”

Sulla Sampdoria

“Se ha le carte in regola per salvarsi? Rispetto all’anno scorso non ha avuto i gol di Quagliarella, ritrovarli è il primo passo. Il rendimento dei singoli fa la differenza soprattutto in coda alla classifica”

Su Sirigu

“Parla poco, ma quando lo fa dice sempre cose importanti. Non credo che le sue parole siano una exit strategy, è un uomo a modo”

Sul Napoli

“Ma perché prende Demme e Lobotka insieme? Hanno le stesse caratteristiche. Preannunciano qualche cessione eccellente, perché se arrivano due centrocampisti qualcuno parte. Mi sembra un mercato un po’ così. Tutto però passa in secondo piano rispetto allo scontro legale in corso tra presidente e squadra. In una situazione del genere il mercato non cambia niente”

Sulla Fiorentina

“Spero che Cutrone faccia cento gol in maglia viola, ma non li ha fatti né al Milan né al Wolverhampton. Giocare da uomo d’area con Chiesa e Ribery ai lati, però, può farlo diventare un bel pungiglione”. Conclude Sabatini.

