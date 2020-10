Fedele: “Napoli, gran mercato. Adl ha cambiato mentalità”

Fedele giudica il mercato del Napoli

I microfoni di Tuttomercatoweb, è intervenuto l’ex dirigente sportivo ed opinionista Enrico Fedele. Tema del suo intervento, il mercato del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Al di là delle uscite, credo che il Napoli sia stata la squadra a mio giudizio che si è rinforzata di più. Ma dalla situazione Milik ne sono usciti male tutti. In generale, gli azzurri hanno fatto bene sul mercato. Non solo per la conferma di Koulibaly, ma anche per l’arrivo di Bakayoko. È una sessione che racconta una vera e propria virata di De Laurentiis. Sembra di assistere a un cambio di mentalità. Per la prima volta ha preso un giocatore solo in prestito e non ne ha venduto un altro dando priorità all’aspetto tecnico. E noi sappiamo che De Laurentiis è un mago dell’economia: in passato, lo è stato anche a discapito di qualche valutazione tecnica”.

