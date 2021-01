De Giovanni: “Non comprendo alcune scelte di Gattuso, che dolore per Insigne”

De Giovanni commenta la partita persa contro la Juventus

Lo scrittore Maurizio De Giovanni è intervenuto in diretta ai microfoni di Arena Maradona, dove ha commentato la sconfitta contro la Juventus nella finale di Supercoppa. Ecco quanto dichiarato:

“Non sono un tecnico, però a volte non capisco le scelte di Gattuso, soprattutto a gare in corso. Ieri ha aspettato 75 minuti prima di operare un cambio eppure ce ne erano 5 a disposizione. Inoltre non comprendo nemmeno il perché Gattuso insista per il 4-2-3-1 senza la possibilità di schierare Mertens e Osimhen. Agli azzurri è mancato il coraggio. Spero che agli azzurri torni il furore agonistico, perché ci saranno almeno altre due gare contro la Juve. Forse tre, contando il possibile incrocio in Coppa Italia. Insigne? Ho provato tanto dolore nel vederlo così. Insigne è il giusto capitano del Napoli. Si riprenderà presto.”

