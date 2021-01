Milik, la Juventus ha provato a soffiarlo al Marsiglia. Lo volevano a parametro zero

Milik, il retroscena della sua cessione

Attraverso i microfoni di Sky l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha raccontato un retroscena sulla vicenda Milik, con la Juventus e l’Atletico Madrid che hanno fatto un ultimo tentativo. Ecco quanto dichiarato:

“L’Atletico Madrid fino a ieri sera ha provato a convincere il giocatore con un’offerta migliore sia a lui sia all’agente per farlo firmare a zero. Da febbraio, per l’estate. Anche la Juventus avrebbe voluto, ha insistito, ma niente da fare, ha vinto Milik, che voleva assolutamente tornare a giocare fin da subito. A costo di guadagnare meno. Amen. Perché il campo gli manca troppo e gli Europei alle porte sono un’occasione da non perdere così facilmente.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, Llorente partirà solo se Osimhen sarà negativo a breve

Napoli, Junior Firpo ha preso informazioni su squadra e città

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vaccino: da oggi Lazio sospende prima dose