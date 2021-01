Verona, in arrivo Sturaro e Lasagna. Possibile esordio contro il Napoli

Verona, Sturaro e Lasagna in arrivo

L’Hellas Verona è ad un passo dal definire gli acquisti di Sturaro dal Genoa e di Lasagna dall’Udinese, che potrebbero esordire già Domenica contro il Napoli. Secondo Tuttomercatoweb le due trattative sono in fase avanzata, con la società scaligera che spinge per chiudere quanto prima. Per Sturaro sono già previste le visite mediche per domani mattina, mentre per l’attaccante dell’Udinese in serata potrebbe esserci la fumata bianca.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Milik, la Juventus ha provato a soffiarlo al Marsiglia. Lo volevano a parametro zero

Calciomercato, Llorente partirà solo se Osimhen sarà negativo a breve

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vaccino: da oggi Lazio sospende prima dose