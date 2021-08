Lobotka conquista Spalletti, sarà parte integrante della squadra

Spalletti rivaluta Lobotka, lo slovacco fa parte dei piani del mister, sarà parte integrante della squadra.

Lobotka c’è, vive e lotta insieme al Napoli di Spalletti.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport prende in considerazione la situazione di Stanislav Lobotka: “Lobotka c’è, vive e lotta insieme al Napoli di Spalletti, si prende quel che può – anche grazie all’emergenza in corso -, ma ha dimostrato di poter rientrare nelle turnazioni, di non essere un peso (anche economico), come è spesso sembrato nella stagione precedente.

Ha palleggiato, ha organizzato, ha pressato, ha racchiuso in sé la funzione di collante tra i settori e nelle fasi di gioco, ha lasciato che quel pensiero espresso ad alta voce da Hamsik con Giuntoli avesse un senso: “è un gran bel giocatore’. Lobotka è uscito intanto dal suo tunnel e Spalletti l’ha sistemato al recupero crediti”.

