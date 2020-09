Koulibaly, adesso è sfida tra sceicchi: le richieste di ADL

Parma potrebbe essere stata davvero la sua ultima partita con la maglia del Napoli.

Koulibaly non ha fatto una piega, comportandosi da vero professionista qual è ma le voci su di lui non si sono spente. Sia chiaro, lui non spinge per partire e la società lo venderà solo per una cifra mostre: almeno 70 milioni di euro.

Fino a qualche giorno fa sembrava che nessuno volesse seriamente investire questi soldi e che le voci fossero solo rumors. Ora invece, è sfida tra i due sceicchi. Come riportato dal Corriere dello Sport, sia il PSG che il Manchester City sono tornati sotto. I parigini stanno provando a dialogare con il presidente De Laurentiis attraverso il loro direttore sportivo Leonardo. Per gli inglesi, invece, continuano i contatti con l’agente del difensore, Ramadani.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Milik: tramontata la Roma, spunta il Valencia

Inter – Arriva la multa al presidente Zhang, offese Dal Pino

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa: Snowden rinuncia a 5 mln da vendita libro e conferenze