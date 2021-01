Brutte notizie in casa Napoli – Petagna in dubbio con lo Spezia

Il Corriere dello Sport informa i lettori: Petagna ancora non è in forma per la prossima di campionato. Ma lo staff medico proverà a recuperarlo in extremis.

Il momento “no” per il Napoli continua, non solo i problemi societari e in campo, ma anche quelli fisici. Andrea Petagna ancora non in forma, ma il recupero può essere possibile

Le disgrazie non vengono mai sole, c’è la seria possibilità che Andrea Petagna sia out durante la gara contro lo Spezia. E’ una seccatura per il club azzurro, poiché pare essere l’unico centravanti in condizioni fisiche accettabili.

Oltre lo schema tattico che Gattuso deciderà di mettere in pratica, bisogna che si faccia attenzione anche alla forma fisica. Andrea Petagna, purtroppo, già reduce da alcuni acciacchi, è stato obbligato a a rallentare a causa di un affaticamento muscolare.

Prendendo in considerazione Osimhen, che purtroppo non è ancora pronto per giocarsela, e Mertens nella medesima situazione, lo staff medico proverà a recuperare Petagna in extremis. Non è da escludere che Gattuso possa decidere di accasermare il turnover.

