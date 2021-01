Iannicelli: “La stagione può essere ancora salvata, fate preso!”

Iannicelli sul possibile esonero di Gattuso

Peppe Iannicelli, giornalista, attraverso i microfoni di Canale 21 ha analizzato la sconfitta del Napoli a Verona, esprimendo poi la sua idea su come la stagione possa ancora essere salvata. Ecco quanto dichiarato:

“Fate presto! Voglio richiamare il titolo de Il Mattino all’indomani del terremoto in Irpinia dell’80. Credo che la stagione possa ancora essere salvata e che il Napoli possa dire ancora la sua per la lotta scudetto, ma c’è bisogno di richiamare fortemente alle loro responsabilità il tecnico e la squadra. Il cambio dell’allenatore sembra la soluzione più logica, ci sono due ipotesi praticabili: Allegri, che apprezzo molto il suo pragmatismo, e Mazzarri, ritorno molto integrante dal punto di vista emotivo. Se poi si decide di non cambiare l’allenatore allora bisogna prendere decisioni forti, mettendo anche in panchina qualcuno che non s’impegna e che non ha capito la gravità del momento.”

