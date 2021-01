Chiariello attacca: “Giuntoli ha bruciato milioni, Gattuso doveva dimettersi”

Chiariello attacca Giuntoli e Gattuso

Umberto Chiariello attraverso il suo consueto editoriale in diretta a Canale 21, ha commentato la sconfitta odierna del Napoli attaccando sia Gattuso che Giuntoli. Ecco quanto dichiarato:

Oggi è la certificazione che il progetto di Giuntoli, Gattuso e Pompilio è fallito. Gattuso da uomo quale è dovrebbe rassegnare le dimissioni, è il responsabile di questo scempio. Il Napoli ha la terza rosa del campionato per valore e qualità e non può fare prestazioni del genere. Se poi fossi De Laurentiis caccerei Giuntoli, ma che giocatori ha portato in questi anni? I vari Ounas, Machach, Elmas, Lobotka e altri. Zielinski? E’ ondivago. Bakayoko fino ad ora si è dimostrato un palo della luce. Speriamo che almeno Osimhen si possa dimostrare un buon giocatore. Lozano l’ha portato Ancelotti. Il Napoli aveva grandi scout come Mantovani e Micheli che hanno portato gente come Koulibaly, Ghoulam, Jorgine e Mertens. Giuntoli ha invece fatto buttare oltre 300 milioni sul mercato, è da cacciare. Bisogna fare pulizia.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Iannicelli: “La stagione può essere ancora salvata, fate preso!”

L’altra Campania – Turris-Avellino 0-2, lupi al terzo posto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’ex di Armie Hammer: “Voleva farmi togliere una costola e mangiarla, mi ha inciso con un coltello”