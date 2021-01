Napoli, Gattuso è ancora l’uomo giusto per questa squadra?

Napoli, dopo la sconfitta col Verona, non si placano le accuse al tecnico Gattuso

Brutto periodo e brutta faccenda per questo Napoli. Le ragioni? Quelle stanno in campo e a bordocampo e su entrambe, probabilmente, sarà chiamato a riflettere Aurelio De Laurentiis, visto che il Napoli è pure scivolato dal terzo al sesto posto, seppure con il match con la Juve da recuperare.

Che cosa succede questa volta? Se lo chiede il portale calciomercato.com; con due terzi dell’attacco appena tornato da terapie ed infermerie e addirittura con Politano messo a giocare a sinistra, ovvero sul lato sbagliato? Ebbene, succede l’unica cosa che poteva succedere: il Verona segna un altro gol. Stavolta con Zaccagni – quello che piace al Napoli – il quale, tutto solo, sfrutta a dovere un cross di Lazovic dalla destra. Un gol, che certifica lo sfaldamento d’ogni principio di gioco tra gli azzurri. Tant’è che patetiche appaiono le ultime due sostituzioni di Gattuso: Lobotka per Zielinski ed Elmas per Bakayoko. E quindi, alla fine, vince il Verona per tre a uno. Non il solito Verona, forse, ma ugualmente con un merito che non si discute. Una vittoria in una giornata cominciata male, ma raddrizzata da Juric con pochi aggiustamenti, ma tutti con gran peso. Insomma, differenza in campo e pure in panchina. De Laurentiis, credi ancora che Gattuso sia l’uomo giusto?

