Gattuso in conferenza: “Siamo usciti dalla partita dopo il primo tempo. Al Napoli serve il miglior Insigne”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match perso 3-1 in casa del Verona

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara persa in casa del Verona. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di ForzAzzurri:

La partita di oggi: “Nel primo tempo abbiamo provato a giocare in verticale ed è stato fatto anche bene per come l’avevamo preparata. Nella ripresa non siamo riusciti a riproporre lo stesso gioco, abbiamo perso tante palle in mezzo al campo e ci siamo fatti male da soli. Sul piano fisico ci hanno surclassati; è il loro gioco, non il nostro. Non cerchiamo alibi dopo la gara di Supercoppa. E’ anche colpa mia se la squadra non riesce a dare lettura alla gara e al pericolo dopo le prime difficoltà che si presentano. Non riusciamo ad essere continui. Si fa parla tanto di moduli, ma penso che il problema sia come interpretiamo la partita nei novanta minuti. A tratti facciamo ottime cose che purtroppo alterniamo con cose meno buone”.

Come ha visto Lozano?

“Hirving riesce sempre a fare l’uno contro uno, a spaccare in due le squadre avversarie. Oggi in molti hanno giocato al di sotto delle loro possibilità”.

Come ha visto Insigne?

“Oggi non è stato brillantissimo, penso che debba voltare pagina. Il Napoli ha bisogno del miglior Insigne”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Verona, Juric a Sky: “Grande reazione dopo lo svantaggio. Miglior Verona stagionale”

Verona-Napoli – Le pagelle di ForzAzzurri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola – Freud Milano: bene ripartire, ma ci sia continuità