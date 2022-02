Cagliari-Napoli, Spalletti: “Siamo il Napoli e possiamo farcela”

Successivamente il Mister parla della prestazione di Kalidou Koulibaly a Barcellona:

“Ho finito gli aggettivi, dico che è spaventoso. Prima l’ho conosciuto, l’ho ammirato chiamandolo Comandante, ora mi spaventa per la sua calma, la sua capacità, per il tipo di partita che ha giocato in quell’ambiente. In ogni occasione era nel punto giusto. Spaventoso è l’aggettivo giusto per la capacità di sintesi delle sue partite.”

Ancora, il mister fa un bilancio di ciò che ha costruito il suo Napoli:

“La squadra sta crescendo e giocando alla pari con grandi club di livello mondiale. Gioca con fiducia e si diverte nei momenti positivi, poi soffre quando c’è da soffrire, come nel secondo tempo contro il Barcellona. Sono in perfetta sintonia con essa e con l’ambiente che mi circonda.”

Infine, un commento sulla gara contro il Cagliari:

“Giochiamo sempre per il massimo, ad ogni partita. Non facciamo calcoli a lunga distanza, il futuro dipende da quello che facciamo ogni giorno nel presente. Il campionato è nel vivo ma io lo ero già quando ho messo piede a Napoli. Ora vorrei 13 gioie, e poi mi starebbe bene anche morire sportivamente. Qui si dice: “Vedi Napoli e poi muori”, quindi potrei essere d’accordo. Napoli l’ho vista, la sto vivendo e mi piace tantissimo viverla.”