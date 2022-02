Napoli, i tempi di recupero di Lozano e Politano

Il quotidiano Il Mattino riporta i probabili tempi di recupero di Hirving Lozano e Matteo Politano.

Il quotidiano il Mattino torna a parlare di Matteo Politano ed Hirving Lozano, in particolare dei tempi di recupero dei due giocatori. Secondo quanto riportato, il calciatore italiano tornerà sicuramente prima rispetto all’attaccante messicano, che al contrario ne avrà ancora per un paio di settimane.

“Lozano ne ha ancora per un paio di settimane, è dunque normale che Spalletti incroci le dita e attenda il rientro di Politano. Magari per portarlo in panchina a Cagliari e farlo giocare titolare al Maradona giovedì prossimo contro il Barcellona. Uomini contati a centrocampo e emergenza ancora sulla fascia destra.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Malfitano sul rinnovo di Mertens: “Ecco come sarebbe la situazione attuale”

Napoli, il report dell’allenamento odierno tra assenze e recuperi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB