Malfitano sul rinnovo di Mertens: “Ecco come sarebbe la situazione attuale”

Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Televomero ed ha parlato del rinnovo di Dries Mertens con il Napoli.

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano è intervenuto durante il corso della trasmissione Fuorigioco, in oda su Televomero. Tra i tanti argomenti Malfitano ha parlato anche della situazione in casa Napoli circa il rinnovo di Dries Mertens.

Ecco le sue parole a riguardo:

“Si parla spesso di un possibile rinnovo da parte del belga, ma i segnali che arrivano dal Napoli non sono positivi. Offerte della Società non ne sono arrivate. Tutto fa pensare che Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli non avrebbero voglia tenere il calciatore in Campania almeno per un’altra stagione.”

