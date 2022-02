Cagliari-Napoli, la probabile formazione della squadra azzurra

Il Corriere dello Sport prova ad anticipare le mosse di Luciano Spalletti relative a Cagliari-Napoli.

È quasi giunto il giorno di Cagliari-Napoli ed è dunque tempo di pensare alle scelte di schierare in campo. Dopo la gara di andata di Europa League la squadra di Luciano Spalletti ritorna a pensare al campionato ed Il Corriere dello Sport riporta le probabili mosse del tecnico toscano in vista del match.

“L’assenza di Anguissa e Lobotka induce Spalletti a pensare a Demme, Fabien s’è ripreso. In difesa Mario Rui è il candidato per la corsia di sinistra, tra i pali ci finirà di nuovo Ospina. L’assenza di Lozano e quella presumibile di Politano apre a un ballottaggio tra Elmas e Ounas sulla fascia destra, ma in attacco.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bucchi: “Il Napoli aveva preso Berardi, poi non so perchè saltò tutto”

Jcobelli: “Prova di personalità a Barcellona. Belotti? Non mi stupirei se lo prendesse il Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB