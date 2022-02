Jcobelli: “Prova di personalità a Barcellona. Belotti? Non mi stupirei se lo prendesse il Napoli”

Jacobelli elogia la prova di Barcellona

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli è intervenuto in diretta ai microfoni di Tele A, dove ha commentato la prestazione del Napoli a Barcellona e dell’ipotesi di Belotti in azzurro. Ecco quanto dichiarato:

Mi è piaciuta molto la personalità del Napoli contro una signora squadra come il Barcellona che resta temibile. La qualificazione è aperta e si gioca al Maradona con in mezzo una partita difficile in campionato. Passare il turno sarebbe un risultato molto importante per gli azzurri ma anche per il ranking europeo del movimento calcistico italiano. Belotti al Napoli? Non mi stupirebbe affatto. E’ un campione d’Europa, è il capitano e il trascinatore del Torino, in questi anni difficili. Ha compiuto 28 anni a dicembre ed è a parametro zero. Ci saranno diversi club, non solo i partenopei. C’è anche il Milan che lo sta seguendo. Sarà uno dei protagonisti del mercato estivo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ceccarini: “Due top club su Fabian Ruiz, quasi certo l’addio di Ospina”

Pellegrini: “Critiche ad Insigne? A volte ci può essere una giornata no”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: si dicono single, eppure stanno sempre assieme…