Ceccarini: “Due top club su Fabian Ruiz, quasi certo l’addio di Ospina”

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini attraverso un editoriale apparso sul portale Tuttomercatoweb, ha parlato del futuro di Fabian Ruiz e David Ospina. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli sta pianificando il lavoro in vista della prossima stagione. Il portiere è un argomento caldo. Il colombiano David Ospina alla fine dovrebbe lasciare il club azzurro e l’obiettivo è puntare forte su Meret per il quale va avanti la trattativa per il rinnovo del contratto che scade nel giugno 2023. Per il centrocampo, più complicata la questione relativa al rinnovo del contratto dello spagnolo Fabian Ruiz. Allo stato attuale non ci sono stati passi in avanti per un eventuale prolungamento. Il Napoli un tentativo lo farà. Se la risposta dovesse essere negativa lo spagnolo a fine stagione sarà sul mercato. Su di lui ci sono Barcellona e Paris Saint Germain”.

