Pellegrini: “Critiche ad Insigne? A volte ci può essere una giornata no”

TMW News – Claudio Pellegrini difende Insigne: “Le critiche a Lorenzo? A volte ci può essere una giornata che non ti gira bene”.

Claudio Pellegrini sul Napoli e Lorenzo Insigne:

“Per lo scudetto dipende anche dal rendimento dell’Inter. I partenopei comunque li ho sempre ritenuti i veri antagonisti dei nerazzurri, hanno sempre giocato meglio di tutti anche con i rincalzi. Milan e Napoli sono lì e significa che hanno qualcosa nonostante la rosa dell’Inter sia più strutturata. Ora siamo nella fase cruciale della stagione e qualche battuta d’arresto fisica ci può stare. Sotto questo aspetto può migliorare ma sia sabato scorso che con il Barcellona il Napoli ha incontrato grandi squadre e ci sono momenti in cui si subisce.

Le critiche a Insigne? Le motivazioni non gli mancano, a volte ci può essere una partita in cui non ti gira bene. Insigne va giudicato a livello globale. Non ha fatto cose determinanti ma ha lottato anche in fase difensiva ed è stato molto utile”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Riaperti stadi al 75% della capienza

Ceccarini: “Ospina lascerà Napoli. Si rischia di perdere a zero anche Fabian Ruiz”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Lancio uova contro sede Lega a Civitanova Marche