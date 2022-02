Boniek: “Zielinski ha grandi qualità, è uno dei miei giocatori preferiti”

La Gazzetta dello Sport – Zbigniew Boniek su Zielinski: “Non capita tutti i giorni di segnare in quello stadio: Piotr ha grandi qualità, è uno dei miei giocatori preferiti”.

Zbigniew Boniek, ex giocatore e vice-presidente della Uefa, è stato intervistato dal quotidiano, ed ha parlato della grande prestazione di Zielinski al Camp Nou:

“In effetti non capita tutti i giorni segnare in quello stadio. Per me resta un ricordo indelebile. Spero che lo sia anche per Piotr. Non ho seguito la partita ma ho letto della buona prestazione sua e del Napoli. Sono convinto che gli azzurri possano eliminare il Barcellona: hanno la qualità per farlo, glielo auguro. Lui ha grandi qualità e non mi sorprende per niente. È uno dei miei giocatori preferiti per tecnica e completezza di colpi. Qualcuno dice che è maturato tardi. Io dico che da anni, a Napoli, si esprime su ottimi livelli. Poi per educazione e carattere non è tipo da fare la stella in campo, ma questo non toglie che sia fortissimo”.

