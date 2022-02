Dalbert: “Dobbiamo puntare sulle nostre qualità, il Napoli è una bella squadra”

Corriere dello Sport – Dalbert sulla sfida con il Napoli: “Dobbiamo puntare tutto sulle nostre qualità. Spalletti? Mi ha aiutato tanto all’Inter”.

Il quotidiano ha intervistato il laterale del Cagliari, Dalbert, per parlare della prossima sfida con il Napoli e della salvezza:

“Dobbiamo puntare tutto sulle nostre qualità e se diamo il cento per cento, facendo quello che ci dice il mister, possiamo anche vincere. Il Napoli è una bella squadra, l’ho vista da spettatore all’andata perché ero infortunato. Ci sono tanti giocatori forti ma dobbiamo pensare ad essere altrettanto forti noi per provare a fare la differenza con i nostri giocatori. Testa alla nostra qualità, anche perché pur avendo obiettivi diversi possiamo giocarcela. Ora ci siamo rimessi in pista, stiamo meglio e abbiamo fiducia e stanno arrivando anche i risultati. La strada per la salvezza ora è quella giusta”.

Su Spalletti: “Sono sempre andato d’accordo con lui e mi ha aiutato tanto facendomi arrivare all’Inter”.

