Napoli-Ajax, Lozano: “Entrare nella storia è molto bello, sono molto felice di andare avanti”

Lozano al termine di Napoli-Ajax

L’attaccante del Napoli Hirving Lozano, al termine della gara che ha visto gli azzurri battere l’Ajax, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto dichiarato:

“E’ stata una partita molto bella, tutta la squadra ha fatto un bel lavoro. Sono felicissimo anche per aver segnato. Entrare nella storia è bello, sono molto contento di andare avanti e continuare il nostro percorso in Champions. L’Ajax è fortissimo e gioca molto bene a calcio, tutta la settimana abbiamo lavorato molto bene per fare questa partita. Ora dobbiamo lavorare gara dopo gara, speriamo che tutto continui nella maniera migliore.”

