Galeone, maestro di Allegri: “La Juve è scarsa, altro che scudetto. Solo il Napoli fa un bel gioco”

Galeone sulla Juve di Allegri

Giovanni Galeone tecnico, ma anche maestro e mentore di Allegri ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in cui esprime il suo personale giudizio sull’attuale momento della squadra bianconera: che ieri ha quasi definitivamente compromesso il passaggio del turno perdendo in Israele contro il Maccabi Haifa. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni:

Galeone:

“La Juventus è scarsa. La partita di ieri lo testimonia. Non so come abbiano fatto a dire ad inizio stagione che questa squadra poteva vincere lo Scudetto – poi sottolinea – Il calcio che si gioca in Italia è una schifezza. Solo il Napoli fa un bel gioco e fa divertire”

