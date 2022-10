Napoli straripante: 4-2 all’Ajax e ottavi di Champions League

Il Napoli si qualifica agli ottavi di Champions League con due turni di anticipo

Il Napoli archivia la pratica Ajax e porta a 10 i gol segnati contro la squadra olandese nei due incontri tra andata e ritorno. Ad aprire le marcature è Hirving Lozano al 4′ minuto che insacca l’1-0 con un colpo di testa. Poco di dieci minuti dopo arriva il raddoppio di Raspadori che mette la palla sotto l’incrocio del palo vicino con un potente sinistro da dentro l’area di rigore. In apertura di secondo tempo gli ospiti accorciano le distanze con Klaassen ma al 62′ ristabilisce la distanza di due reti con Kvaratskhelia che realizza il calcio di rigore fischiato per fallo di mano di Timber. Altro penalty fischiato, questa volta per l’Ajax, che all’83’ riapre momentaneamente la gara con Bergwijn. Victor Osimhen chiude poi definitivamente la gara all’89’ fissando il risultato sul 4-2. Gli azzurri calano il poker e volano agli ottavi di finale di Champions League con due partite di anticipo.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

