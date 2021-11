Napoli: ADL vuole abbassare il monte ingaggi, tre azzurri verso l’addio

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, parla del mercato in uscita in casa Napoli. Il monte ingaggi del club sfiora i 100 milioni e la volontà di De Laurentiis rimane quella di abbassare i costi. Stando a quanto si legge i tre nomi più quotati per l’addio al club azzurro in tempi brevi sarebbero: Manolas (su cui rimane vigile l’Olympiakos), Ghoulam e Lobotka.