Tim, Serie A: “Risultati deludenti dalla partnership con Dazn”

Il Sole 24 ore riporta le dichiarazioni dei vertici di Tim riguardo alla collaborazione con Dazn per la trasmissione delle gare di Serie A: “Risultati deludenti della partnership con DAZN. Scostamento di qualche centinaio di milioni a livello di ricavi». Stando a quanto sottolinea il quotidiano, il contratto con Dazn era stato già oggetto del profit warning di fine ottobre. I termini del contratto sono ancora sconosciuti dal mercato, così come i suoi effetti sui conti del gruppo.

Per questa ragione, si legge, i sindaci avrebbero chiesto una relazione sugli investimenti previsti e sui costi relativi per verificare la coerenza dal punto di vista contabile, sciogliendo quindi tutti i dubbi in modo da poter dare il via libera alla due diligence richiesta da KKR. La collaborazione tra Tim e Dazn inizio la scorsa estate, quando la piattaforma streaming si era assicurata la trasmissione di tutta la Serie A. Il gruppo di telefonia mobile supportò l’operazione con 340 milioni l’anno.