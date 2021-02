ADL in cerca di Benitez, non rifiuterebbe le dimissioni di Gattuso

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport stila: le volontà di ADL sono chiare, non rifiuterebbe le dimissioni di Gattuso, nel mirino c’è Benitez.

Nel mirino di ADL c’è Benitez, consentirebbe a Gattuso di lasciare la panchina senza troppi giri di parole. Non essendoci allenatori disponibili in giro, le dimissioni cambierebbero il punto di vista della situazione.

“A quel punto potrebbe insistere con Benitez. Quella delle dimissioni resta in ogni caso un’ipotesi sempre polverosa, in quanto il tecnico ha già lasciato intendere di non pensare a questa soluzione.

Il suo Napoli è allo stremo, i giocatori non riescono più a stargli dietro, persino il suo urlare in panchina è uno sforzo del tutto vano.”

