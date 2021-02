Due tecnici hanno detto no, ADL in difficoltà, ora obiettivo rivolto a giugno

La Gazzetta dello Sport annuncia, due tecnici contattati da ADL non hanno dato l’ok, Gattuso persiste e la panchina per il momento è sua.

I due tecnici contattati da ADL non hanno dato disponibilità, per il momento Gattuso persiste nel suo ruolo.

“I tecnici interpellati nelle ultime settimane dal presidente non hanno dato la loro disponibilità. Rafa Benitez è il più quotato, ma straordinariamente con un ruolo diverso: De Laurentiis vorrebbe dargli l’incarico di direttore tecnico, in panchina è alla ricerca di un volto nuovo e giovane.

I profili che attirano l’attenzione del presidente sono Vincenzo Italiano e Ivan Juric, entrambi impegnati rispettivamente con Spezia e Verona. Ci vorrebbe qualcuno per manovrare l’imbarcazione, ma al momento non vi sono disponibilità in giro.

C’è però in attesa Walter Mazzarri, ma un contratto di tre mesi sarebbe riduttivo per un allenatore di quel calibro”.

