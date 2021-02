Possibile cessione di due big per ADL, ridurre per guadagnare

La Gazzetta dello Sport annuncia: due cessioni importanti per il Napoli. ADL potrebbe privarsi di due big per fare cassa e ridurre del 50% il monte ingaggi.

Ridimensionare la squadra sarà il prossimo obiettivo di ADL, che sarà disposto a cedere due big.

“Il calcio non sta vivendo un periodo semplice, la crisi su cui versa imporrà anche al Napoli un sovvertimento dei costi. De Laurentiis ha intenzioni be chiare, quella di ridurre il monte ingaggi del 40-50 per cento e non saranno previste grandi spese per il prossimo mercato.

L’ipotesi più concreta sarà proprio quella della cessione di alcuni giocatori, tra cui Koulibaly e Fabian Ruiz, con i quali spera di fare cassa”.

