Gli auguri della SSC Napoli per il compleanno di Petagna

La SSC Napoli ha fatto gli auguri ad Andrea Petagna per il suo compleanno.

Oggi Andrea Petagna compie 27 anni e la SSC Napoli ha voluto augurare buon compleanno all’attaccante. Petagna è riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi napoletani anche se non ha avuto tanto tempo a disposizione in campo; attualmente il suo futuro non è scontato e ciò è dovuto anche al fatto che ci sono parecchi club di Serie A su di lui.

D i seguito il messaggio della SSC Napoli:

