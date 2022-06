Koulibaly, la rivelazione dell’amico: “Resterà a Napoli al 100%!”

Stando a questa rivelazione pare che il difensore rimarrà ancora in azzurro

Giuseppe Bruno, proprietario del ristorante Bobò a Napoli ed amico di Kalidou Koulibaly, ha parlato del futuro del difensore in diretta a Tele A.

Queste le sue parole:

“Kalidou Koulibaly non andrà alla Juventus questa è una notizia sicura: resta a Napoli almeno per un’altra stagione. A mio parere il senegalese resterà in azzurro per altri quattro, cinque anni e sarà accontentato. Io dico solo cose vere, garantite al 100%. Kalidou Koulibaly vuole restare.

Non mi permetto di parlare a nome della società, io conosco il calciatore e so che lui non tradirebbe mai l’amore per un popolo che lo ha sempre amato. Non è vero che tutti i big, da Koulibaly a Osimhen andranno via. Aurelio De Laurentiis preparerà una ‘bomba’ di mercato che farà felici tutti i tifosi del Napoli“.

